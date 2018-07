Adelinde Cornelissen en Zephyr winnen kür Falsterbo met nieuw record

Adelinde Cornelissen is goed op dreef in Falsterbo. Met Aqiedo (v. Undigo) zette ze al het beste Nederlandse resultaat neer in de Nations Cup en met Zephyr (v. Jazz) won ze gisteren ze Grand Prix 3*. Met een score van 76,895% en een nieuw persoonlijk record won de amazone met de door haar ouders gefokte Jazz-zoon vandaag ook de kür op muziek op het concours in Zweden.