“Bij Aqiedo is het altijd de kunst om hem relaxed te houden. Aan de oefeningen ligt het niet, daar heeft hij geen moeite mee. Vandaag in Rotterdam lukte dat super. Hij was bij de les en af en toe voelde ik wel dat hij iets spanning opbouwde, maar dat kon ik mooi weer laten afvloeien.”

‘Het paste allemaal’

Cornelissen stond niet alleen voor de opgave om Aqiedo met luide muziek rustig door de proef te loodsen, ze moest ook nog goed opletten waar ze heen ging. “Het is een geheel nieuwe kür, die ik nog maar één keer heb gereden. Dus dan moet je ook opletten waar de muziek is en waar je zelf bent. Dat ging goed: het paste allemaal!”

Falsterbo

De volgende halte voor Cornelissen en Aqiedo is de FEI Nations Cup in Falsterbo, het concours waarmee het ooit allemaal begon met Parzival. De allereerste internationale wedstrijd voor Cornelissen. Dat staat in het weekend van 12 juli op het programma. Daarna natuurlijk de tweede observatie richting de Wereldruitspelen: het NK dressuur in het laatste weekend van juli.

