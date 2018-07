Adelinde Cornelissen wint Grand Prix in Falsterbo

Adelinde vertelt: “Het ging ongelofelijk goed, het is echt een super leuk beestje en hij is heel fijn te rijden!” Voor de galop- en drafonderdelen krijgt de Jazz-nazaat hoge cijfers. Bij het uitrijden van de piaffe galoppeerde hij even aan door een kleine miscommunicatie, dit kostte het duo punten.

Plas water

Een plas water die is blijven liggen op de diagonaal na het sproeien van de bak verstoorde de uitgestrekte stap. “Hij begon erg goed en zakte er mooi in, maar toen zag hij zichzelf opeens in de plas en stopte. Maar wij waren niet de enige combinatie die last hadden van de plas. Het is hier erg mooi weer, dus er moest gesproeid worden”, aldus Cornelissen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl