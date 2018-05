PR en winst voor Adelinde en Zephyr in kür: 76,03%

Adelinde Cornelissen stuurde de door haar ouders gefokte Zephyr naar de winst en een persoonlijk record in de kür in Compiègne. Met 76,035% laat ze Denise Nekeman ruimschoots onder zich met 73,26%. Ook gisteren behaalde Adelinde al een mooie tweede plaats in de Grand Prix en eindigde net achter Hans-Peter Minderhoud.