Aderlating voor Portugal: Daniel Pinto meldt af voor Tryon

Daniel Pinto kreeg een teamplek na zijn Grand Prix-starts in Toledo (GP 1e met 73,152% en Spécial 1e met 74,319%), Cascais (GP 6e met 68,239% en Spécial 1e met 73,170%) en Ponte de Lima (GP 1e met 71,587% en Spécial 1e met 72,298%).

Uitgebeld in Aken

Op de laatste internationale wedstrijd van het duo afgelopen juli in Aken, werden ze uitgebeld omdat Santurion de Massa onregelmatig was. “Na Aken is Santurion in Duitsland gebleven om de beste veterinaire begeleiding te krijgen. Ondanks dat we een voorspoedig herstel waarnamen, is Santurion op dit moment niet topfit en in de conditie die nodig is om Portugal op de WEG te vertegenwoordigen”, aldus Pinto die de beslissing heeft genomen na overleg met de veterinairen.

Team Portugal

Het Portugese dressuurteam bestaat nu uit:

Maria Caetano met Coroado (v. Rubi)

Vasco Mira Godinho met Bariloche (v. Rouxinol)

Miguel Ralão Duarte met Xenofonte D’Atela (v. Hostil)

Manuel Veiga met Ben-Hur da Broa (v. Quinteiro da Broa)



