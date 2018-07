De derby is een koers van 2400 meter voor driejarige paarden die dit jaar gedoteerd was met 650.000 euro waarvan 390.000 euro voor de winnaar. De Deutsche Derby staat bekend als één van de belangrijkste wedstrijden voor driejarige paarden.

Halfbroers

Extra bijzonder maakt de zege van Adrie de Vries en Weltstar dat vorig jaar de zege in de Deutsche Derby op naam kwam van Weltstars halfbroer Windstoß. Beide paarden hebben als moeder Wellenspiel. Zowel Weltstar als Windstoß staan in training bij de Duitse trainer Markus Klug en zijn in eigendom van Gestüt Röttgen.

Zege naar tegenslag

Vorig jaar moest Adrie de Vries de Derby missen, omdat hij zijn hand had gebroken. “Een lang gekoesterde droom is in vervulling gegaan”, laat De Vries weten na zijn overwinning

Bron: Paardenkrant-Horses.nl