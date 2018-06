Adrienne Lyle wint 3* Spécial, Charmeur en Witte beste Nederlandse combinatie

Geen echte topscores in de Grand Prix Spécial van de driester dus. Dat heeft er mee te maken dat de beste combinaties van de CDI3* wedstrijd in groten getale hebben gekozen voor de kür. De gehele top 7 van de Grand Prix (Edward Gal, Tinne Vilhelmson-Silfvén, Steffen Peters, Hans Peter Minderhoud, Adelinde Cornelissen, Anne Meulendijks en Diederik van Silfhout): allemaal kozen zij voor de kür op muziek, die vanmiddag om 12.00 uur begint.

Dicht bij elkaar

In de Spécial zat het in de top dicht bij elkaar. Tussen nummer 1 Adrienne Lyle en nummer 4 Shelly Francis (beide Amerikaans) slechts 0,255%.

Om rekening mee te houden: Adrienne Lyle

De winnares van de Spécial is een amazone om rekening mee te houden. De 33-jarige Adrienne Lyle, een leerlinge van Debbie Mc Donald (de Amerikaanse bondscoach to be), heeft twee paarden waarmee ze goed presteert op het hoogste niveau. Met Hotline-dochter Horizon maakte ze dit jaar haar debuut op het hoogste niveau en scoorde ze bijna uitzondering scores boven de 70% in de Grand Prix (uitzondering de Grand Prix van Rotterdam: 67,717%). In de Spécial maakte ze die score weer goed met de winnende 70,681%. Maar vooral met haar eerste paard, de ruige hengst Salvino (Sandro Hit x Donnerhall), heeft ze een troef in handen. Daarmee rijdt Lyle, op dit moment nummer 20 van de FEI ranglijst, vanavond de Spécial in de FEI Nations Cup.

Juliëtte Ramel in flow

De Zweedse Juliëtte Ramel zit ook in een goede flow. De amazone, die dit voorjaar afscheid nam van het Glock Horse Performance Center in Oosterbeek waar ze haar paarden had staan en getraind werd door Nicole Werner, stuurde haar tweede paard Wall Street JV naar 70,66%. Ramel, nu in training bij Patrik Kittel (die vrijwel de gehele Zweedse top begeleidt), komt net zoals Lyle ook nog in de Nations Cup in actie. Met toppaard Buriel K.H. staat zij op de startlijst voor de Spécial.

Zelfde percentage voor Sanavio en Shelly Francis

Met Glock’s Federleicht, die eerder gereden werd door Marieke van der Putten, kwam Riccardo Sanavio uit op 70,426%. Precies hetzelfde percentage als de Amerikaanse routinier Shelly Francis met Danilo (v. De Niro).

Charmeur bijna naar 70% in eerste Spécial

Beste Nederlandse combinatie in de Spécial: Madeleine Witte-Vrees met de imponerende hengst Charmeur (v. Florencio), die in Rotterdam zijn internationale debuut maakt op het het hoogste niveau. Witte-Vrees had Charmeur in de Spécial iets beter bij de les dan in de Grand Prix en de jury beloonde haar optreden met 69,745%. Als Charmeur, die op subtopwedstrijden al beloond werd met dikke percentages in de 70%, nog meer bevestigd raakt in het werk, kan hij zonder meer uitgroeien tot een zeer goed Grand Prix-paard. Aan het talent van de Florencio I-zoon ligt het niet. Net achter Witte-Vrees en Charmeur nog een KWPN (erkende) hengst: Double Dutch met Thamar Zweistra. Hier de score van 68,787%.

Daar achter Danielle Heijkoop met Badari (68,17%) en op plaats 7 een hengst die de belofte die hij op jongere leeftijd toonde nog niet echt waar kan maken op het hoogste niveau: Duval’s Capri Sonne jr met Laura Tomlinson (66,936%).

Uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl