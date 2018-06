Adrienne Sternlicht sluit dag af met winst, Doron Kuipers derde

De winst in de tweefasen rubriek over 1,45m in het Kralingse Bos was donderdagavond voor Adrienne Sternlicht met Fantast. De Amerikaanse amazone was bijna anderhalve seconde sneller dan de nummer twee, Niklaus Rutschi. De Zwitserse ruiter bleef op zijn beurt maar net voor Doron Kuipers op deze eerste avond van het CHIO Rotterdam.