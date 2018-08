AES veulenkampioen en voorlopige wildcardselectie WK Lanaken bekend

In totaal kwamen er 51 veulens aan start op de eerste veulenveiling van het Anglo European Studbook Nederland. De top vijf werd opgesteld met veulens uit de dressuur- en springveulens door elkaar. Op kop werd de For Romance-zoon Willem Normandie (mv. Ferro) gefokt door H.A. Van Erp op kop geplaatst. De tweede plek was voor de Vaticoano (Verdi x Stakkato) gefokt door en in eigendom van H van den Oever. De top drie werd compleet gemaakt door Flynn-dochter Nomana Samoa van Cynthia van Dekken uit Veghel.

Wildcard-traject

Donderdag startte een wedstrijd voor vier-, vijf-, zes- en zevenjarige paarden, die tevens dient als wildcardselectietraject voor niet-KWPN’ers en niet-NRPS’ers voor het WK Jonge Springenpaarden in Lanaken 12 tot en met 16 september. Vandaag werden de finales verreden.

De vierjarigen zijn nog een jaar te jong voor het Wereldkampioenschap. Giovanni Consorti met de bij Zangersheide goedgekeurde Babylone (v.Baloubet du Rouet) winnen bij de vierjarigen. Gevolgd door Alien Baelden met Qi Dao (v. Douglas) en Ozgur Ozkan met Ladylover JK Horsetrucs Z (v. Leasure Z)

Vijfjarigen

Bij de vijfjarigen ging de zege naar Bart Lips met de ZFDP’er Ice (v. Clearway). Thomas Mertens werd tweede met de bij het KWPN’er Blom’s Idense, deze combinatie komt helaas niet in aanmerking voor de aanvraag van een Wildcard. Als derde eindigde Tim Fransen met de bij Zangersheide geregistreerde Ghana FS (v. Glasgow vh Merelsnest) en Thom van Dijk bezette met de AES geregistreerde en goedgekeurde hengst ADSL van Olland.biz (v. Allegro) de vierde stek. Beide laatstgenoemde combinaties komen in aanmerking voor een wildcard.

Zesjarigen

Aniek Diks en de KWPN-geregistreerde Harm (v. Spartacus) winnen de zesjarigen. Gevolgd door Bas Knijf met de AES geregistreerde Lil Big Sis (v. Zippit) en Tani Joosten met de bij SF’er Carioca de Riverland (v. Epsom Gesmeray). Vierde werd Koen Leemans met de bij het KWPN’er Dopharma’s Hay El Desta Ali (v. Baltic VDL). De top vijf werd compleet gemaakt door Don Willemsen met de Zangersheide geregistreerde Tinkerbell Z (v. Toulouse).

Zevenjarigen

Jody van Gerwen zegevierde bij de zevenjarigen met de Zangersheide geregistreerde Zandro Z (v. Zandor Z). Bianca Schoenmakers is ook voor haar nieuwe werkgever succesvol. Ze werd zowel tweede als derde respectievelijk met de bij het KWPN’er Gaucho (v. Verdi) en de bij het Zangersheide geregistreerde Just on Time Z (v. Je t’Aime Flamenco). Op de vierde plaats eindigde Wesley Mulder met de bij het BWP’er La Tendresse van ’t Krekenhof (v. Toulon), deze combinatie komt tevens in aanmerking voor een Wildcard.

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Facebook