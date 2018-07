Afgetekende zege voor Kirsten Brouwer en Sultan des Paluds

De kleine, maar opvallend bewegende Soliman-zoon van Kirsten Brouwer excelleerde in de drafonderdelen en toonde onder meer prachtige verruimingen, waarvoor zelfs een negen werd genoteerd. Maar ook in het stap- en galopgedeelte liet de amazone nergens steekjes vallen en werd door alle drie de juryleden unaniem aan kop geplaatst.

Routiniers scoren

Daniëlle Heijkoop kwam met haar fijn dravende Daula II uit op 74,314% en neemt daarmee de zilveren positie in. De merrie scoorde vooral op de correct uitgevoerde zijgangen in draf en galop. Met 73,922% volgt Patrick van der Meer op kleine afstand op plaats drie. De ruiter stuurde de imponerende Vivaldi-zoon als altijd geroutineerd door de ring.

Hoog niveau

Met tien combinaties die een score van 70% of hoger noteerden, ligt het niveau in de Lichte Tour-groep hoog. De top vijf wordt compleet gemaakt door Marlies van Baalen en de imposante Totilas-zoon Go Legend met 73,039% op vier en Lynne Maas met Fantastique (v. Vivaldi) met 72,598% op vijf. Van Baalen verloor vooral punten op het stapgedeelte, waar dikke onvoldoendes voor werden genoteerd.

De beste zes combinaties mogen de finale rijden.

Uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl