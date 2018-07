Afgewezen Ironman bovenaan in Pavo Cup-selectie

Hoewel het talent van de interessant gefokte Ironman niet werd gewaardeerd door het KWPN, hield eigenaar Ad Valk het volste vertrouwen in de bij het Oldenburg goedgekeurde hengst. In Duitsland overtuigde hij al in de sporttesten en nu kon hij de keuringscommissie in Rotterdam ook bekoren. Hij kreeg onder meer een acht voor de draf, een negen voor de galop en een 8,5 voor de harmonie. Ironman werd geroemd om zijn goede achterbeen.

Nazaten Van Olst-hengsten

Bij de vijfjarigen waren twee paarden die op 80 punten uitkwamen. De NRPS-goedgekeurde Iondale (Everdale x Donnerhall) onder Van Olst-amazone Charlotty Fry (die via Groot-Brittannië ook al een ticket voor het WK Jonge Dressuurpaarden verdiende) en Imposant (Everdale x Contango) met Laurens van Lieren in het zadel.

Fijn voorgesteld

Bij de vierjarigen was er nog een nazaat van een Van Olst-hengst die indruk wist te maken. Jeffreydale liep met Jos Hoogendoorn naar 84 punten. Een mooi en langgelijnd paard dat netjes werd voorgesteld. De correcte stap werd beloond met een 8,5, evenals de draf waarin hij over een goede en natuurlijke balans beschikt, de harmonie en aanleg als dressuurpaard.

Vivaldi-zoon tweede bij vierjarigen

De tweede plaats in deze rubriek ging naar Miranda Pakvis en Jamaica (Vivaldi x Ferro) met 83 punten. Een grootramig en elegant paard die draaft met een mooie balans en techniek (8,5) en eveneens in de galop (8,5) veel balans toonde. Jacko Bordeaux (Bordeaux x Jazz) verzamelde onder Renate van Vliet 82 punten. De goedgekeurde hengst, ook bekend als Johnny Depp, viel vooral op met zijn expressie draf en harmonie.

Volle broer Blue Hors Don Olymbrio

In een kleine groep zesjarigen behaalden twee paarden een score van 80 punten. De in 2015 voor het verrichtingsonderzoek aangewezen Hashtag (Cachet L x Montecristo) onder Femke de Laat en Happy L (Jazz x Ferro), voorgesteld door Renate van Vliet. De volle broer van Blue Hors Don Olymbrio won vorig jaar de selectie bij de vijfjarigen

Bron: Paardenkrant-Horses.nl