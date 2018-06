Ahlmann en Deusser weigeren te rijden voor de Mannschaft

“Het is nu duidelijk, ze rijden dit jaar niet in het nationale team”, zei Becker maandag tegen de Deutschen Presse Agentur (DPA). “Ik hoop dat we deze ruiters in de toekomst weer voor lange duur aan ons kunnen verbinden.”

Niet tekenen

Ahlmann en Deusser, beide onderdeel van het bronzen Duitse team op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, willen zich niet meer beschikbaar stellen voor de Duitse Mannschaft. Ondanks meerdere pogingen om de twee ruiters erbij te krijgen, gaat dat dit jaar niet meer lukken. Zonder handtekening onder de deelnemingsovereenkomst mag Otto Becker de twee niet opstellen.

Moeite met de overeenkomst

Daniel Deusser liet eerder dit jaar aan moz.de weten dat hij moeite heeft met de overeenkomst. “Elke advocaat zegt me dat ik dit niet moet tekenen. Wanneer ik het gevoel zou hebben dat de bond voor 100 procent achter de ruiters staat, zou ik het doen.” Ook Ahlmann kan zich niet vinden in de bepalingen. Dit is al het tweede jaar op rij dat de ruiters niet tekenen.

Slechte ervaringen

Beide in België woonachtige heren hebben al slechte ervaringen met de FN gehad: Ahlmann na de positieve dopingtest bij Cöster op de Olympische Spelen in Hong Kong en Deusser ook na een dopinggeval. Naast de straffen van respectievelijk het CAS en de FEI, kwam de FN met extra maatregelen. Ahlmann werd twee jaar geweerd uit het nationale team en van Deusser werd de FN-licentie een jaar ingetrokken in 2008. Daarover liep tot eind 2017 een juridische procedure, waarbij de FN met Deusser schikte. “De manier waarop er gehandeld wordt bij de FN is niet correct”, aldus Deusser.

De deur blijft open

Bondscoach Otto Becker geeft wel aan dat de deur open blijft voor de twee. Hij hoopt dat de FN de twee ruiters voor Tokyo 2020 weer aan zich kan verbinden.”Als ze passende paarden hebben, zijn ze altijd kandidaten voor mij.” Op dit moment zijn de twee, samen met Marcus Ehning op plaats 12, de hoogst geplaatste ruiters op de FEI Ranking. Deusser staat op plaats 8, Ahlmann op 17.

Vijf ruiters in Olympisch kader

In het huidige Olympische kader bij de Duitse springruiters zitten op dit moment vijf ruiters. Daarvan is Marcus Ehning de enige die ervaring heeft met grote kampioenschappen. De andere kaderleden zijn Simone Blum, Laura Klaphake, Maurice Tebbel en Philipp Weishaupt.

Christian Ahlmann (l.) en Daniel Deusser (r.) vormden samen met Meredith Michaels-Beerbaum en Ludger Beerbaum het bronzen team in Rio de Janeiro.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/moz.de/DPA