Ahlmann verslaat Ehning met enkele tienden in Championat von Berlin

Voor het slotstuk van de 5*-wedstrijd in Berlijn hadden tien sterke combinaties zich voor de barrage gemeld. Marcus Ehning zette met Comme il faut, zijn dertienjarige Westfaalse hengst van Cornet Obolensky uit Ludger Beerbaums voormalige topper Ratina Z, een toptijd van 33,88 seconden neer. Hij leek op de overwinning af te stevenen maar werd uiteindelijk door zijn landgenoot Christian Ahlmann toch geklopt.

‘Hij vecht voor me’

Ehning over zijn hengst: “Of ik nou win of niet, het is fantastisch hoe hij voor me vecht. Hij heeft echt plezier in zulke rondjes en het geeft me heel zeker gevoel. Ik ben super tevreden.”

Snelheid behouden

Ahlmann had de laatste lijn kunnen bekijken en besliste zijn merrie Ailina in een gebogen lijn naar de laatste hindernis te sturen. De Duitser kon zo de snelheid vasthouden en finishte met de altijd snelle dochter van van Chico’s Boy 0,3 seconden sneller dan Ehning.

Ook Fuchs in de buurt

De derde plaats ging naar Martin Fuchs de negenjarige Canturano-dochter Chica B Z. De Zwitser eindigde in 34,08 seconden, slechts twee tiende achter Ehning. Ook Daniel Bluman deed mee in het seconden spel. Op Bacara d’Archonfosse (v. Aska Z) kwam de ruiter die voor Israël uitkomt in 34,42 seconden over de meet, wat hem de vierde plek opleverde.

Van der Schans enige Nederlander

Wout-Jan van der Schans was de enige Nederlander die in het Championat mee sprong. Hij kreeg met D’Angelo (v. Tangelo van de Zuuthoeve) twaalf strafpunten en eindigde onder in het klassement.

Klik hier voor de uitslag.

Bron St.Georg