Dinsdagmiddag om 13.00 uur is de loting voor de dressuur op woensdag en donderdag, waarna de startlijsten bekend worden gemaakt. Op woensdag om 13.00 uur betreden de deelnemers het menstadion voor de eerste dressuurproef, die niet meetelt voor het individuele-en landenklassement. Donderdag gaat het er om spannen in de ‘officiële’ dressuurproef, waarin de eerste stappen gezet kunnen worden naar een plek op het individuele- en landenteampodium in Aken.

Bron: Hoefnet