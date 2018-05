Albert Zoer pakt opnieuw winst in Wierden

Albert Zoer won vanmorgen opnieuw in CSI1* 1.30m op Outdoor Wierden. Net zoals gisteren, toen Zoer voor de enige Oranje zege van de dag zorgde in Wierden, deed hij dat met de achtjarige KWPN’er Formidable (v. Clearway). “Hij heeft gewoon veel galop en is super scherp. Een echte voor volgend jaar”, zegt Zoer over de door Ed Schroembges gefokte ruin.