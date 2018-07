Alle Nederlandse teams Tryon bekend gemaakt

Voor de Olympische disciplines dressuur, springen en eventing en de Paralympische discipline para-dressuur staan in Tryon niet alleen wereldtitels op het spel, de prestaties tellen ook als kwalificatie voor de Olympische en Paralympische Spelen in Tokyo in 2020.

Blije Van der Schaft

Bondscoach Rien van der Schaft: “Onze sport is in de breedte en in kwaliteit enorm gegroeid. In Tryon zijn er zes of zeven teams die aanspraak kunnen maken op de medailles. Ik ben heel blij dat we met dit team kunnen gaan, hiermee hebben we een kans om een medaille te winnen, of toch zeker in de buurt van het podium te komen. Ook onze reserves Adelinde Cornelissen met Aquido en Diederik van Silfhout hebben laten zien er klaar voor te zijn als we ze nodig hebben.”

Edward Gal met Glock’s Zonik Hans Peter Minderhoud met Glock’s Dream Boy Emmelie Scholtens met Apache Madeleine Witte-Vrees met Cennin Bondscoach: Rien van der Schaft Teamveterinair: Edwin Enzerink



Ehrens’ ijzersterke selectie

Maarten van der Heijden namens Rob Ehrens, die zelf afwezig was in verband met de deelname van het springteam aan de Nations Cup in Hickstead: “Rob zegt altijd dat het in de springsport allemaal enorm dicht bij elkaar ligt en ik kan niet anders dan dat beamen. De selectie van de springruiters is ijzersterk met als kopman natuurlijk de nummer een van de wereldranglijst Harrie Smolders. Ook de andere ruiters en paarden brengen al veel kampioenschapservaring mee. Frank Schuttert is wat dat betreft de benjamin van het gezelschap, maar ook die heeft al laten zien op het hoogste niveau succesvol te kunnen zijn.”

Frank Schuttert met Chianti’s Champion

Harrie Smolders met Don VHP/ Emerald

Jur Vrieling met VDL Glasgow v/h Merelsnest

Marc Houtzager met Sterrehof’s Calimero

Leopold van Asten met VDL Groep Beauty (meereizende reserve)

Bondscoach: Rob Ehrens

Teamveterinair: Arie Hoogendoorn

Ervarenteam van Heuitink

Bondscoach Joyce Heuitink: “We gaan met een sterk, ervaren team en individueel hebben al deze combinaties ook goede medaille kansen. Voor kwalificatie voor de Paralympics moeten we in de top drie rijden van het landenklassement. Daar gaan we natuurlijk voor, maar de concurrentie uit Engeland, Duitsland, Verenigde Staten, Denemarken en Australië is groot. Voor het eerst wordt de landenwedstrijd verreden op een dag en bepaald het resultaat van onze beste drie combinaties in de landenproef de teamuitslag. Dat maakt het denk ik wel spannender en minder voorspelbaar.”

Frank Hosmar met Alphaville N.O.P.

Sanne Voets met Demantur N.O.P.

Nicole den Dulk met Wallace N.O.P.

Rixt van der Horst met Findsley

Bondscoach: Joyce Heuitink

Teamveterinair: Brenda Hoogelander

De Ruijter gaat voor goud

Bondscoach Harry de Ruijter: “Na de topprestaties van onze menners in Aken gaan we met een heel goed gevoel naar Tryon. Het is nu de kunst om deze vorm vast te houden en er mogen natuurlijk geen gekke dingen gebeuren. We gaan voor goud, maar dat we dat winnen is zeker niet vanzelfsprekend en we zullen er hard voor moeten knokken.”

IJsbrand Chardon

Bram Chardon

Koos de Ronde

Bondscoach: Harry de Ruijter

Teamveterinair: Albert van Unen

Wiersinga nog onzeker over reserve

Chef d’ Equipe Pieter Wiersinga: “Op vorige WEG in Normandië hadden we natuurlijk de fantastische zilveren individuele medaille van Marijke Visser, toen is het alleen helaas niet gelukt om me een compleet team te finishen. Uitgangspunt voor dit jaar zal zijn om met een team te finishen, daar gaan we ons uiterste best voor doen. Als er dan ook nog een mooi individueel resultaat volgt, is dat natuurlijk heel mooi.” Chef d’Equipe Pieter Wiersinga maakt medio augustus bekend welke van onderstaande ruiters wordt afgevaardigd als reservecombinatie.

Jeanette Wilhelm met Chatar F

Jarmilla Lakeman met El Kebir Florival

Leonie Schoonderwoert met Meneer Prince

Joyce van den Berg met Volcan de Begue

Marijke Visser met Rouchka de Lux

Chef d’ Equipe: Pieter Wiersinga

Teamtrainer: Emile Docquier

Teamveterinair: Waling Haytema

Internationaal Reiningteam

Bondscoach Robert Overbeek: “Het teamresultaat gaat voor ons leidend zijn. We hebben naast de in Nederland gevestigde ruiters ook Hubertus Heule die in de Verenigde Staten zit en Michel Sandijck die in Canada gevestigd is. Met deze ploeg gaan we voor een plaats bij de eerste tien. We zijn heel blij dat de KNHS is ingehaakt op onze sport, we hebben inmiddels ook meer kaderleden dan ooit. Als we deze lijn voort kunnen zetten kunnen we in de toekomst ook zeker mee gaan doen om de medailles.”

Lia Freriks met Ready for Revolution

Hubert Heule met Lil Juice

Jurgen Pouls met Royal Jack

Michel Sandijck met Wimpys Snow Gun

Rieky Young-van Osch met Hang Ten and Shine / Hangten Shiner

Bondscoach: Robert Overbeek

Teamveterinair: Waling Haytema

Geen reële medaillekans bij voltige

Bondscoach Diana van Klaveren: “We gaan met een groep zeer ervaren en gemotiveerde voltigeurs naar Tryon. Voor het eerst dit jaar is er bij de voltige een landen medaille, daarvoor telt het resultaat van twee solo’s en het team. Het is niet reëel om te denken dat we een medaille winnen, daarvoor is de top te sterk. Met deze groep moeten we zeker wel aansluiting kunnen houden bij die top in die Nations Cup wedstrijd.”

Claire de Ridder – Solo voltigeur

Christina Tetteroo – Solo longeur

Carola Sneekes – Solo en teamvoltigeur

Marjo Sneekes – Solo longeur

Esther Sneekes – Teamvoltigeur

Roxanne Ruigrok – Teamvoltigeur

Dianne ter Meulen – Teamvoltigeur

Renske van Schaik – Teamvoltigeur

Sofie van der Laan – Teamvoltigeur

Cynthia Danvers – Teamlongeur

Bondscoach: Diana van Klaveren

Teamveterinair: Rijk Jan Pleijter

Transport



Om de hele delegatie naar Amerika te krijgen is een behoorlijke logistieke operatie. De Nederlandse paarden vliegen vanaf Luik naar Greenville en weer terug. De vluchttijd is circa 9.20 uur. Daarnaast gaat ongeveer 4.500 kg aan voer,10.000 kg hooi, 500 kg zadelkisten, zes dressuurkoetsen en marathonwagens en 5.000 kg aan overige benodigdheden per boot de oceaan over.

Vluchtschema:

5 reiningpaarden: 2 <-> 16 september 2018, waarvan er twee al in USA zijn.

5 endurancepaarden: 2 <-> 16 september 2018

4 dressuurpaarden: 4 <-> 17 september 2018

5 eventingpaarden: 5 <-> 18 september 2018

4 para-dressuurpaarden: 9 <-> 23 september 2018

3 voltigepaarden: 10 <-> 24 & 11 – 26 september 2018

5 springpaarden: 12 <-> 24 september 2018

15 menpaarden: 14 <-> 25 september 2018

Programma

Dinsdag 11 september:

Openingsceremonie

Woensdag 12 september:

Endurance (medaille-uitreiking)

Reining (medaille-uitreiking)

Dressuur

Donderdag 13 september:

Endurance (medaille-uitreiking)

Dressuur (team medaille-uitreiking)

Reining

Vrijdag 14 september:

Eventing dressuur

Dressuur (individuele medaille-uitreiking)

Zaterdag 15 september:

Eventing cross country

Reining (medaille-uitreiking)

Zondag 16 september:

Dressuur (individuele medaille-uitreiking)

Eventing springen (team en individueel medaille-uitreiking)

Maandag 17 september:

Rustdag

Dinsdag 18 september:

Para-dressuur

Voltige

Woensdag 19 september:

Para-dressuur

Voltige

Springen

Donderdag 20 september:

Para-dressuur (medaille-uitreiking)

Springen

Voltige (medaille-uitreiking)

Vrijdag 21 september:

Para-dressuur (medaille-uitreiking)

Mennen dressuur

Springen (medaille-uitreiking)

Zaterdag 22 september:

Para-dressuur (medaille-uitreiking)

Mennen marathon

Voltige (medaille-uitreiking)

Zondag 23 september:

Mennen vaardigheid (team en individueel medaille-uitreiking)

Springen (individuele medaille-uitreiking)

Sluitingsceremonie

Lees ook:

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/KNHS