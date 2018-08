Alle teams WEG Tryon Belgïe bekend

Chef d’équipe van de dressuurploeg is Jeroen van Lent, hij wordt bijgestaan door team manager Sjef Janssen. Het dressuurteam bestaat uit tienvoudig Belgisch Kampioen Jeroen Devroe met Eres DL (v. Sir Lui), Laurence Roos met Fil Rouge (v. Stedinger), Fanny Verliefden met Indoctro vd Steenblok (v. Rubin Royal), en Jorinde Verwimp met Tiamor (v. Hemmingway). Verliefden en Roos werden respectievelijk dit jaar tweede en derde in de B-finale op CHIO Rotterdam.

Eventing

Het eventingteam bestaat uit de zeer ervaren WEG amazone Karin Donckers met Fletcha van ’t Verahof (v. Vigo d’Arsouilles), die voor de zevende keer op rij haar land mag vertegenwoordigen op de Wereldruiterspelen, Lara de Liedekerke-Meier met Alpaga d’Arville (v. Wunder Boy van de Zuuthoeve), Giel Vanhouche met Azrael (v. Armand XX) en Joris Vanspringel met Imperial van de Holtakkers (v. Quidam de Revel). Chef d’équipe is Alec van Abeele. Vanhouche debuteert op een WK, hij heeft wel in 2015 en 2017 het EK gereden.

Endurance

Voor de endurance worden Peter Bastijns met Ezi de Alborada (v. Epidokal), Carine Boulanger met Tawfiq du Courtisot (v. Milora Park Blue Fire), Céline Just met Aigoual Embrum (v. Tauqui El Masari) en Louna Shuiten met Sabah du Courtisot (v. Kheersik El Asrit) afgevaardigd. Chef d’équipe is Pierre Arnould.

Mennen

De menners die België gaan vertegenwoordigen in Tryon zijn Dries Degrieck, Glenn Geerts en Edouard Simonet onder leiding van chef d’équipe Mark Wentein.

Western

Ook voor de westerntak heeft België een team samengesteld. Bestaande uit Cira Baeck met Gunners Snappy Chic (v. Colonels Smoking Gun), Bernard Fonck met What a Wave (v. Tidal Wave Jack), Ann Fonck-Poels met Made in Walla (v. Walla Walla Whiz) en Dries Verschueren met Smart N Sparking (v. Smart Chic Olena). Chef d’équipe is Dany Welter.

Para-ruiters

Chef d’équipe voor de para-ruiters is Walter Van Haegenborgh. Het team bestaat uit Manon Claeys met San Dior 2 (v. Stedinger), Barbara Minneci met Stuart (v. Sir Donnerhall), Eveline Van Looveren met Feleva (v. Zizi Top) en Ciska Vermeulen met Rohmeo (v. Rohdiamant).

Paralympische Spelen

Vermeulen startte twee keer op de Paralympische Spelen en werd in Rio de Janeiro vijfde met het team en in Londen individueel vierde. Ook Minneci was erbij in Rio en Londen, zij komt uit in Grade II en werd vijfde met het team in Londen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/VPL