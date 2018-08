Wie vanmorgen een catalogus van de KWPN Kampioenschappen wilde scoren in de KWPN stand in Ermelo kwam van een koude kermis thuis. Geen catalogus beschikbaar. Vrijdag pas. Sterker nog, de deelnemers aan de Blom Cup en de Pavo Cup staan dit jaar ook niet in het boekje, alleen de keuringspaarden. Eén van de laatste acties van de met bijzonder verlof gestuurde KWPN-directeur Johan Knaap, die het niet nodig vond dat de jonge paarden in het boekje werden opgenomen.