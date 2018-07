Nederlandse children 12e, Sanne ter Haar individueel aan kop

Het eerste Nederlandse dressuurteam zorgde voor goud op het jeugd-EK in Fontainebleau, het eerste springteam is niet verder gekomen dan een gedeelde 12e plaats. De Nederlandse spring-children verspeelden een hoge klassering al in het eerste onderdeel (13 strafpunten) en daar kwamen er in de tweede nog 8 bij. Individueel staat Sanne ter Haar er met Aldhers (v. Jumbo-Jet) nog wel goed voor (gedeeld 1e). Duitsland won de landenwedstrijd met een totaal van slechts 4 strafpunten.