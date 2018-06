Alleen veulens op summer-edition EDS

Tim Coomans legt de verandering van het programma uit: “Dit jaar is het concept inderdaad iets aangepast. We merkte dat er tijdens de zomerveiling enorm vraag is door het internationale publiek naar interessant gefokte veulens. We geven daar dit jaar gehoor aan door in augustus alleen veulens te veilen, de rijpaarden veilen we in april tijdens de Excellent Dressage Sales in Hooge Mierde.”

Four Legends en Barroso

Voorgaande jaren werd op de ‘summer-edition’ van de veiling de toppers bij de rijpaarden voor enkele tonnen afgeslagen. Zo was in 2016 de goedkeurde Four Legends die voor 605.000 euro van eigenaar wisselde. Vorig jaar sloeg de veilingmeester Barroso af voor 145.000 euro, die hiermee de veilingtopper was.

Duurste veulen

In 2016 werden de veulens op de EDS verkocht voor een gemiddelde prijs van 21.600 euro. Een jaar later lag het gemiddelde op 14.700 euro. De veilingtoppers van beide jaargangen waren Lady Jane (v. Apache), die werd verkocht voor 52.000 euro, en Marosi (v. Daily Diamond), die voor 45.000 euro van eigenaar wisselde.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/KWPN