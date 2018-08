Amerikaan wint 2* Grote Prijs Valkenswaard, van de Pol op vier

De top drie werd afgemaakt door de Fransoos Simon Delestre die met Conbelleza (v.Conthargos) een tijd van 35,42 reed. Op de vierde plaats eindigde onze landgenoot Henk van de Pol. Van de Pol stuurde Looyman Z (v.Numero Uno) rond in 35,58 seconden. Na winst in de 1,60 Grote Prijs van gisteren behield Frank Schuttert ook in deze Grote Prijs vorm. Schuttert reed Check Out naar een zesde prijs in 36,43.

Van Asten op twee

In de CSI5* 1,45m vanmiddag wist Leopold van Asten met VDL Groep Beauty (v.For Pleasure) tweede te worden achter de Spanjaard Eduardo Alvarez Aznar. Gerco Schröder reed Glock’s Debalia (v.Numero Uno) naar de vijfde plaats en zevende werd van der Schans met D’Angelo (Tangelo vd Zuuthoeve).

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl