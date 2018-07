Robert Dover stuurt Akens dressuurteam naar Tryon

Het team bestaat uit Laura Graves en Verdades (v. Florett As), Adrienne Lyle en Salvino (v. Sandro Hit), Kasey Perry-Glass en Goerklintgaards Dublet (v. Diamond Hit) en Steffen Peters met Rosamunde (v. Rock Forever).

Graves en Verdades

Laura Graves vertegenwoordigde met de zestienjarige KWPN’er Verdades haar land al op de Olympische Spelen in Rio, won team brons en werd individueel vierde. In Aken versloeg Graves Isabell Werth met een score van ruim 80%.

Achtvoudige Amerikaanse kampioen

Graves’ teamgenoot van Rio Steffen Peters wordt met de elfjarige merrie Rosamunde afgevaardigd. Peters is de meest ervaren van het team. De achtvoudige Amerikaanse kampioen was vier keer op de Olympische Spelen en nam deel aan drie wereldruiterspelen.

Tweede in kür Aken

Kasey Perry-Glass en vijftienjarige Deens gefokte Dublet begonnen hun Grand Prix-carrière in 2016. Het paar was de revelatie van Aken met een derde plaats in de Special en een dik verdiende tweede plaats in de kür.

Sterk voorseizoen

Adrienne Lyle gaat dit jaar naar haar tweede wereldruiterspelen. In Caen was ze erbij met Wizard (v. Weltmeyer), met de elfjarige Salvino reist de Amerikaanse naar Tryon. Lyle had een sterk voorseizoen in Wellington en stelde al haar kandidatuur.

Reserve

Olivia LaGoy-Weltz is met Deense ruin Lonoir (v. De Noir) de reservecombinatie. De tienjarige Spielberg-zoon Suppenkasper is voor Steffen Peters het reserve paard.

De dressuurruiters beginnen in Tryon op 12 en 13 september met de Grand Prix, 14 september is de Special en op 16 september sluiten ze af met de kür op muziek.

Bron USEF