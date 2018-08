Jorst, die Kastel’s Nintendo destijds bij Andreas Helgstrand kocht voor ruim één miljoen euro, behaalde 73,65% in de kür op muziek en stelde daarmee de titel veilig. Het reservekampioenschap ging naar Nick Wagman – die in Nederland bekendheid vergaarde als ruiter van KWPN-hengst Krack C – en Don John (v. Johnson).

Bron: Dressage News