Amerikanen op een en twee in Luxemburgse Grand Prix

Peters kreeg negens op zijn protocol voor onder andere de drafversterkingen en ook de passage leverde met 8,5-en mooie punten op. Het was de eerste zege voor het duo op Europese bodem dit jaar, in Amerika schreef Peters dit jaar al vijf internationale zeges op zijn naam met de bruine merrie en een keer een tweede plaats.

Gastheer

Sascha Schulz, de gastheer van deze wedstrijd, eindigde in deze rubriek nipt op de derde plek. De Luxemburgse ruiter kreeg voor zijn proef met Dragao (v. Unico) in totaal 71,913% en kwam net een paar tienden te kort om Holzer voor te blijven. Zij kreeg 71,935% van de jury. Schulz en de onlangs in Oldenburg goedgekeurde Lusitano-hengst wonnen in mei de WB-wedstrijd in het Hongaarse Mariakalnok en vorige maande de WB-Grand Prix in Brno.

Top vijf

Tosca Visser kwam met Asther de Jeu (v. Contango) uit op een score van 68,674%, waarmee ze net buiten de top 5 eindigde. Isabel Cool eindigde met Aranco V wel in de top 5. De Belgische kwam uit op een totaal van 69,913% met de zwartbruine zoon van Ferro en mocht zich achter Maria Caetano en Coroado opstellen voor de prijsuitreiking. Het Portugese duo, dat twee weken geleden de WB-kür in Brno won, kreeg 70,196% en was daarmee de laatste met een zeventig-plus-score.

Uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl