Andreas Helgstrand: ‘Mooiste WK-overwinning ooit’

En niet alleen dat: Revolution is speciaal voor Andreas Helgstrand, die hem samen met Hanni Kasprzak en Sören Grønborg in bezit heeft. “Ik zeg altijd dat al mijn paarden te koop zijn, maar bij Revolution ligt het toch wel iets genuanceerd. Revolution is speciaal voor mij.”

‘Nog nooit zo’n sterke groep’

Helgstrand roemt ook de kwaliteit van deze finale. “Dit was echt een uitzonderlijke jaargang”, zegt de handelaar, die daar zelf ook een flink aandeel aan had. Vijf paarden uit zijn stal mochten aantreden in de finale. Zij eindigden op de 8ste (Straight Horse Ascenzione), 11e (Devonport) en 14e plaats (Lindballe’s Just Perfect). Zhaplin Langholt, die als medaillekandidaat uit de kwalificatie kwam, komt niet in de uitslag voor vanwege het bloed aan de mond.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl