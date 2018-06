Andrew Kucher over Navalo’s dood in parcours: ‘Mijn hart is gebroken’

“Ik ben kapot van het verlies van mijn vriend, mijn hart is gebroken”, schrijft Andrew Kocher die Navalo eerder dit jaar in de Wereldbekerfinale van Parijs reed. “Ik wilde Navalo na de rit in Hickstead met pensioen laten gaan zodat hij daar zo gezond mogelijk van kon genieten.”

Terug naar Frankrijk

“Mijn plan was om Navalo terug te brengen naar zijn fokker in Frankrijk, die ook heel gek op hem was. Hij is een oudere man die naar de Wereldbekerfinale was gekomen en had tranen in zijn ogen toen hij Navalo zag. Daarom dacht ik dat dit een perfect einde en beloning zou zijn voor alles dat hij mij gegeven had. Ik was vooraf al heel emotioneel doordat dit de laatste rit van zijn carrière ging worden en onze samenwerking in de sport zou eindigen.”

Fitter dan ooit

“Bij het losrijden was Navalo fitter dan ooit en hij gedroeg zich ook beter dan ooit, want normaal was hij altijd zo wild op het losrijterrein. Ik ging met waterige ogen de ring in, denkend aan alles wat we samen hadden beleefd. Hij sprong de eerste vier hindernissen fantastisch en was super gefocust. Na die eerste vier sprongen dacht ik ‘my god’ we gaan foutloos blijven en nemen afscheid met een knaller.”

Echte soldaat

“Daarna voelde ik dat er iets heel erg mis was en probeerde Navola te stoppen om af te kunnen stijgen. Als een echte soldaat ging hij richting hindernis vijf. Doordat hij nog steeds probeerde door te galopperen sprong ik er af en landde naast hem.”

Medewerkers Hickstead

“De concoursmedewerkers in Hickstead waren fantastisch. Er was een groot aantal mensen dat direct klaarstond om mijn geliefde Navalo te helpen. Ze hebben enorm hun best gedaan maar er was niets dat ze konden doen. Ikzelf was zo’n wrak dat ik bij Navalo ben weggehaald. Dat was de beste beslissing want ‘no way’ dat ik hem zou hebben kunnen laten inslapen.”

Duizenden reacties van medeleven

“Mijn vrienden hebben me geholpen om afscheid te nemen en hebben een stuk van zijn staart afgeknipt. Ik heb besloten om Navalo te laten cremeren en dat is het laatste wat ik ooit van hem zal zien. Ik heb veel geluk dat ik zoveel vrienden heb die om mij en Navalo geven”, besluit Kucher die duizenden reacties van medeleven ontving na het tragische voorval.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Facebook