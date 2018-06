Andrew Nicholson door hond in het parcours in de problemen

Zesmalig Olympisch ruiter Andrew Nicholson reageert op het voorval: “De hond moest wel erg dicht bij de achterbenen van mijn paard hebben gelopen, want hij wilde uithalen. Het verbaast me dat de jury niet heeft gebeld om mijn ronde stil te leggen. Er rende minstens een persoon in de ring die de hond probeerde te vangen, en ik dacht dat dat gelukt was omdat het publiek begon te applaudisseren. Dus reed ik door, maar toen verscheen de hond opeens tussen mij en de hindernis waar ik op aanreed.”

In-uitje met hond

De hond ging niet aan de kant en Yacabo (v. Lacros) moest over de hond heen springen waardoor hij niet goed uitkwam voor de driesprong en een balk kreeg. De jury heeft de strafpunten die deze balk opleverden niet gerekend. Nicholson gaat verder: “Het was best gevaarlijk en ik bleef maar denken dat ik de bel niet had gehoord, maar de tijd werd niet stilgezet. Ik kan maar niet begrijpen waarom ik niet ben gestopt door de jury, het is een achtjarig paard en dan op dit niveau.”

Zelf vragen om stopzetten tijd

“Ik weet zeker dat er mensen zijn die zeggen dat ik zelf had kunnen stoppen, maar ik ben opgevoed met het principe dat je doorrijdt totdat je de bel hoort”, aldus de Nieuw Zeelandse eventer. Voormalig Badminton-winnaar Jane Holderness-Roddam was grondjury en gaf aan dat het FEI-reglement voorschrijft dat een ruiter zijn hand op kan steken en kan vragen om het stopzetten van de tijd.”

Geen gevaarlijke situatie

Holderness-Roddam vervolgt: “Totdat hij aanreed op de laatste hindernis beschouwden we het niet als een gevaarlijke situatie. De hond rende rond, dat was geen ideale situatie, maar alleen bij die laatste hindernis liep de hond daadwerkelijk in de weg. Omdat dat wel een gevaarlijke situatie was, hebben we de strafpunten geschrapt.

