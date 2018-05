Anemone Horse Trucks meerspan competitie van start in De Wijk

Leendert Veerman uit Wittelte reed met een onervaren drietal vossen die voor het eerst met elkaar liepen. Hij had routinier Equifirst Eribo (v. Manno) achterin naast Icoon (v. Colonist) en vooropliep showbink Emerson (v. Manno). Zowel Icoon als Emerson zijn van Maatschap Alting uit Jipsingboertange en worden met veel succes door Niek Alting uitgebracht in het enkelspan. Vanaf het begin aan liep dit trio als de welbekende klok en ook tijdens de finale met drie kwam de overwinning geen moment in gevaar. Veerman pakte hiermee niet alleen de eerste dertig punten voor de competitie, hij werd ook VTN-kampioen met zijn Klavertje Drie.

Top drie

Op de tweede plaats kwam Derk Jan Mekkes met de PrimeVal paarden Varanno (v. Manno), Wizkid’s Gonda (v. Patijn) en Bentley VDL (v. Larix). Ook drie paarden die alles gaven en heel ervaren en foutloos hun wedstrijd liepen. Ze werden met iets minder allure gereden maar waren wel een geweldige eenheid. Derde in deze fantastische strijd werd Henk Hammers met Dendrini (v. Manno) van de familie Kooyman, Briljant (v. Larix) van Joop van Wessel en voorop Funita (v. Manno) van Jaap van der Meulen. Ook een trio dat niet elke dag samenloopt en daardoor iets te veel foutjes maakte voor een hogere klassering. De spannen van Jan Jordans, Ule Haarsma en Nico Calis werden daarna in deze volgorde plaatst.

Het publiek leefde geweldig mee met de deelnemers en dat geeft nogmaals aan hoe belangrijk de meerspannen zijn in de tuigpaardensport. Op naar de volgende wedstrijd in Dokkum.

Bron: Persbericht