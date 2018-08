Anky: ‘De Wereldruiterspelen van 1994 veranderden mijn carrière’

In 1994 vond er een grote verandering plaats binnen de dressuursport. De kür op muziek, dat werd geïntroduceerd door Joep Bartels, werd voor het eerst uitgeschreven op een dergelijk evenement. Door het winnen van de kür in Den Haag op Neil Diamond’s Song Sung Blue werd Van Grunsven al snel de koningin van de dressuursport genoemd.

Boost

“De sfeer was direct vanaf het begin al geweldig. Om dan ook nog eens te winnen was groots en heel emotioneel”, vertelt de drievoudig Olympisch kampioene. “Het was nog steeds een soort van cultuur om voor de Grand Prix Spécial te kiezen, maar ik geloofde dat de kür de toekomst van de dressuursport zou veranderen, en dat deed het! Het gaf een enorme boost aan de kür en de dressuursport in Nederland.”

Het begin van vele successen

Om in eigen land van start te gaan, was voor de destijds 26-jarige Van Grunsven heel bijzonder. “Ik had er heel veel zin in om voor eigen publiek een kür te rijden. Het publiek was enthousiast en keek er naar uit om me te zien rijden.” Het winnen betekende voor de amazone een hoop. “1994 in Den Haag veranderde mijn carrière. Het was het begin van vele successen voor mij en Bonfire.”

De feiten

In Den Haag gingen twaalf combinaties van start in de kür. Van Grunsven zette met Bonfire een prachtig resultaat van 83,08% neer. Het zilver in de kür ging naar Klaus Balkenhol en de Weinberg-zoon Goldstern (82,40%) en Karin Rehbein veroverde het brons met de legendarische Donnerhall.

Goud voor Anky van Grunsven en Bonfire:



Zilver voor Klaus Balkenhol en Goldstern:



Bron: FEI