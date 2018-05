Anky van Grunsven ook bij Outdoor Bastards

De Nederlandse dressuurcoryfeeën die op zaterdagavond 30 juni op Outdoor Gelderland laten nog één keer zien hoe het moet, mogen hun borst nat maken met Anky in het jurypanel.

Anemone Horse Trucks Dressage Night

Daarnaast zal Anky tijdens deze dressuuravond, die deze week is omgedoopt tot Anemone Horse Trucks Dressage Night, ook een clinic verzorgen. Hoofdsponsors Bert en Stefan van Kooten van Anemone Horse Trucks kijken naar de avond uit. “Wij zijn trots dat we deze schitterende dressuuravond gaan ondersteunen. Leuk detail is dat we in 1999 samen met Anky een vierpaardsauto ontwikkelden. Mede dankzij haar kreeg onze start met Anemone Horse Trucks meer bekendheid en nog altijd werken we prettig samen met haar. “

Hard aan het werk

Achter de schermen wordt er al hard geoefend door de deelnemers Coby van Baalen, Tineke Bartels, Leunus van Lieren, Hans Bernoski, Alex van Silfhout, Rien van der Schaft, Inge van der Schaft, Jacquelien van Grunsven en Christa Larmoyeur. Ze willen nog één keer op Grand Prix-niveau pieken voor volle tribunes.

Bron: Outdoor Gelderland