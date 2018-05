Anky vergelijkt Harrie Smolders met Verstappen en Dumoulin

In haar laatste column in De Telegraaf schrijft Anky van Grunsven over boegbeelden die een sport kunnen maken. “Kijk maar eens hoe warm de natie draait voor atleten als Tom Dumoulin en Max Verstappen.” In dat rijtje plaatst de vrouw die dressuursport in Nederland deed leven ook Harrie Smolders: “Hij heeft ook de potentie om zijn sport voor langere tijd te dragen.”