Anna Blomgren zit weer op Quattro: ‘Nog nooit zo gelukkig geweest’

“Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest! Quattro’s kaak is goed genezen en het is fantastisch om haar oren weer vanaf boven te kunnen zien”, meldt Anna Blomgren die met de merrie was opgenomen in het Zweedse A-kader. Vorig jaar debuteerde het duo in de internationale Grand Prix en behaalde toen meerdere scores boven de 70 procent.

Wereldkampioen Glamourdale

De inmiddels in Duitsland gevestigde Blomgren reed eerder als stalamazone bij Blue Horse en Andreas Helgstrand en was vervolgens een tijd in Nederland gevestigd. Voor Van Olst reed ze de KWPN-hengst Glamourdale (v. Lord Leatherdale), onder Charlotte Fry onlangs winnaar van wereldgoud, in de hengstencompetitie.



