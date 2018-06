Anna-Julia Kontio en Markus Fuchs versterken Team Harmony

Team Harmony werd in 1994 opgericht door HRH Prinses Haya Bint Al Hussein, onder begeleiding van haar wijlen vader HM Koning Hussein I. Team Harmony was heel belangrijk in de hippische carrière van HRH Prinses Haya.

Nieuw hoofdstuk

“Bijna 25 jaar na het oprichten van Team Harmony, kan ik niet vertellen hoe blij en trots ik ben zulk talent te hebben gevonden voor het team. Mijn vader gaf me vertrouwen en discipline in het begin van mijn eigen carrière en nu kan ik iets opbouwen wat heel belangrijk voor me is. Ik ben geïnspireerd geraakt door de energie en het talent van de nieuwe teamleden, en dat in combinatie met de expertise, vaardigheden en waarde van het reeds bestaande team, verheug ik me op een nieuw hoofdstuk”, aldus HRH Prinses Haya.

Beste team

“HRH Prinses Haya heeft me een ongelofelijke kans gegeven door me deel uit te laten maken van Team Harmony en de iconische zwart-gouden kleuren kan dragen. Ik heb altijd hard voor mijn doelen gewerkt en dit is een hele grote en belangrijke stap in mijn leven en carrière. Paarden, rijden en de sport zijn mijn grote passie. Ik hou ervan om paarden vooruit te zien gaan en wil ook zelf graag vooruit gaan. Ik kijk heel erg uit naar een toekomst met het beste team dat ik ooit kan kunnen wensen”, vertelt Anna-Julia Kontio.

Waardering voor steun

Ook trainer Markus Fuchs is laaiend enthousiast. “Gedurende mijn eigen springcarrière, heb ik altijd veel waardering gehad voor de steun en begeleiding van anderen. Nu ik zelf de eer heb om deel uit te maken van een team vol talent en energie, kijk ik daar erg naar uit. Ik zie het als een echte uitdaging om deze jonge talenten een boost te geven. Het is tijd om de mouwen op te stroken en aan het werk te gaan!”

Bron: FB Team Harmony