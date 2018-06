Anne Lehman: ‘Wissels om de twee? Don wil ze al om de pas springen’

In Noord-Sleen was Anne Lehman vandaag met Don Juan de best verdienende Lichte Tour-amazone. Ze werd in de Prix St. Georges tweede (63,46%) achter Jeanine Nekeman en Ferrari (65,88%) en werd tweede in de gecombineerde Intermédiaire II/ Intermédiaire I-rubriek. De winst ging hier naar Willem Joëzer de Jong en Horses2Fly Allure PR.