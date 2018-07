Anne Marijn Kok beste Nederlandse EK Endurance

Het EK Endurance voor de jeugd werd verreden over een 120 kilometer lange wedstrijd die was verdeeld in vier lussen. Om zes uur in de ochtend zijn de deelnemers vertrokken. In Italië was het ook warm, maar gelukkig niet zo extreem als in ons eigen land. Dankzij de zorg van alle onmisbare grooms zijn alle Nederlandse paarden zeer goed uit de strijd gekomen.

Perfect gereden

Bondscoach Jarmila Lakeman vertelt: “Anne Marijn heeft perfect gereden. Ze heeft de wedstrijd mooi opgebouwd en afgesloten met een nette laatste ronde met een gemiddelde van ruim 20 kilometer per uur waardoor ze op een totaal gemiddelde kwam van 18.83 km/uur. Imke Lamsma heeft iets rustiger gereden, maar is inmiddels ook goed gefinisht. Imke Lamsma werd uiteindelijk 20e met een gemiddelde snelheid van 15.99 km/uur.”

Geen team finish

De andere drie Nederlandse deelnemers, Nanke Kramer, Puck van der Lugt en Ijjou Mohamed zijn uit de strijd, daarmee heeft Nederland geen team aan de finish.

