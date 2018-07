Apache niet op NK Dressuur: ‘Ik heb genoeg informatie’

Van der Schaft legt uit dat hij in overleg met Emmelie Scholtens besloten heeft Apache niet van start te laten gaan op het NK, hoewel hij benadrukt dat de hengst topfit is, en dat we ons daarover geen zorgen hoeven te maken: “Van Apache heb ik de afgelopen wedstrijden genoeg informatie gekregen. Vanaf de winter tot aan nu heeft hij op meerdere wedstrijden heel constant goed gepresteerd.”

Constant gepresteerd

Toch werd er vooraf gecommuniceerd dat zowel het CHIO Rotterdam als het NK Dressuur verplichte observatiewedstrijden zijn voor het WK in Tryon. Waarom wordt er voor Apache een uitzondering gemaakt? Van der Schaft: “De observatiewedstrijden zijn er om alle combinaties te laten starten, zodat ik kan observeren. Deze zijn in principe verplicht, maar er kunnen uitzonderingen gemaakt worden. Daar moet dan wel een goede reden voor zijn. Deze beslissing is ook in overleg met Maarten van der Heijden gemaakt. Apache heeft net drie dagen in Aken gelopen, waar hij heel constant gepresteerd heeft.”

Nog geen conclusie trekken

Waarom wordt er dan voor bijvoorbeeld Cennin, die ook drie dagen Aken in de benen heeft, geen uitzondering gemaakt? Van der Schaft: “De resultaten van Cennin waren de afgelopen wedstrijden wat wisselender. Bij Apache heb ik al de conclusie kunnen trekken over zijn prestaties.” We mogen van Van der Schaft nog niet de conclusie trekken dat Apache nu automatisch in het WEG-team zit: “Ik heb gewoon genoeg informatie over hem, het zou geen zin hebben hem ook nog het NK te laten lopen. Maar denk niet meteen: Apache zit in het team.”

