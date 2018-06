Aquila HDC niet naar Tryon

In Rotterdam was het onduidelijk wat de aard van de blessure van Aquila was. Vanmorgen liet eigenaar Haras des Coudrettes via Facebook weten dat de dertienjarige KWPN’er lange tijd op rust moet. Het doek voor deelname aan de wereldruiterspelen in Tryon is dus gevallen voor het paard van Patrice Delaveau.

GP’s van La Baule en Hong Kong

Het Franse team verliest een vaste waarde, Delaveau heeft geen vervanger voor Tryon klaarstaan. Delaveau was goed onderweg met Aquila. In Rotterdam werden ze tiende in de Grand Prix door een springfout in de barrage. Dit jaar had het paar al de 5* Grand Prix’ van La Baule en Hong Kong gewonnen.

Bron Grandprix-replay