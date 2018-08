Arabieren doneren prijzengeld aan collega ruiters

Het door H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum gesponsorde Endurance Festival is het hoogtepunt van de vier Euston Park-evenementen in de zomer van 2018. De wedstrijd heeft een record aantal aan deelnemers aangetrokken. Het prijzengeld en vergoedingen voor onkosten en reiskosten bedraagt in totaal ruim 1 miljoen Pond.

‘Willen graag iets teruggeven’

Mevrouw Sheikh Rashid Dalmook Al Maktoum, die deelnam aan de CEI3 * op zaterdag: “De UAE-rijders hebben veel sterke seizoenen gehad in Euston Park en we kijken uit naar de wereldruiterspelen in Tryon. Wij willen op deze manier onze waardering tonen voor de uitstekende kansen die we in Groot-Brittannië hebben gehad. Wij willen er graag iets voor teruggeven. Endurance is een brede en diverse sport en wij zijn vereerd om hiervan deel uit te maken.”

‘Genereus gebaar’

Euston Park Endurance Event Director, Nick Brooks-Ward, was blij met het gebaar: “Dit is een ongelooflijk genereus gebaar van de UAE-rijders die de reputatie hebben zeer goed te presteren in Euston Park.”

Michelle Nooijen

Voor Nederland kwamen gisteren drie combinaties in actie in de 1* 80km wedstrijd. Michelle Nooijen uit Wanroij zette met DR Bahirah het beste resultaat neer met de 33ste plaats.

Bron Paardenkrant-Horses.nl