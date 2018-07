Na haar Grand Prix op CHIO Aken moest Anna Zibrandtsen de KWPN-hengst Arlando terugtrekken voor de Spécial. Inmiddels heeft de Deense amazone bekend gemaakt dat de kreupelheid werd veroorzaakt door een relatief onschuldig scheurtje in de bilspier van Arlando. Zibrandtsen verwacht dat de hengst over twee weken weer fit is. Een hele opluchting voor de amazone.