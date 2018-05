Astrid Langeberg: ‘Downtown fietste er super doorheen’

Astrid Langeberg en Downtown scoorden vooral hoge punten in het drafgedeelte. “Op wat kleine dingetjes na was het drafgedeelte foutloos. Ik ben niet zo snel tevreden maar Downtown fietste er super doorheen. We hadden veel 7,5-en en hij liep mooi naar boven “, vertelt Langeberg enthousiast.

Jolig

In het galopgedeelte liep de combinatie, die sinds vorig jaar de Lichte Tour uitkomt, wat punten liggen. “In de wissel van het zigzag-appuyement werd Downtown een beetje te jolig en we hadden een rommeltje in een wissel van een van de series. Maar Downtown is een super fijn beest en werkt altijd mee, echt een lekker paard. En de jury vond het een mooi beeld. Ik ben er super blij mee!”

Dolichos

Nadat de amazone vorige week met Dolichos debuteerde in de Lichte Tour, stond vandaag de tweede wedstrijd op het programma. “Hij liep een heel sterk drafgedeelte. We hadden geen grote fouten maar in de galop kan het nog beter en stiller”, zegt Langeberg over deze Westpoint-zoon die haar ouders als 2,5-jarige kochten.

Selecties NK

Met beide paarden rijdt de amazone volgende week de selectie voor het NK. “Downtown heeft al twee keer fijn internationaal gelopen en we gaan kijken hoe ver we in de selecties kunnen komen. Hopelijk wordt dat het NK, dat zou super leuk zijn. Dolichos gaat waarschijnlijk niet voor de winst maar wel voor de ervaring. Hij heel veel aanleg voor het hogere werk en is echt een paard voor de toekomst.”

Hoge verwachtingen

Ook Downton lijkt veel potentie te hebben voor de Zware Tour. “Hij pakt het werk heel goed op en ik heb er hoge verwachtingen van.” Langeberg rijdt Downtown voor eigenaren Jan Frido Sijp en Daan Vrees en lijkt ook in de toekomst over de ruin te kunnen blijven beschikken. “Downtown is niet direct voor de verkoop. Als jong paard was hij nog niet zo makkelijk. Hij was angstig en had weinig vertrouwen maar ik had gelijk een klik met hem. Ik bof dat ik hem mag rijden en voor mij is het hartstikke leuk om te kijken hoe ver we kunnen komen.”

Obladen en Ligthart delen tweede plek

De rest van de top vier lag heel dicht bij elkaar. Anneke Obladen met Future (v. Valdez) en Ilse Ligthart ruin Hero (v. Farrington) noteerden exact dezelfde score van 66,54% en deelden daarmee de tweede prijs. Jordy van Wijnen en VSL/HMS Ferrington volgden met 66,47% op de vierde plek.

Spierenburg wint Inter I

In de Intermédiaire I mocht Shelby Spierenburg het oranje lint ophalen. Haar proef met Champ (v. Oscar) werd beloond met 66,18%. Zoe Kuintjes en GG Desperado (v. Florencio) werden tweede met 65,81%. Op kleine achterstand met 65,74% werden Nakita de Boer en Eastend’s Coen (v. Sandreo) derde.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl