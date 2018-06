Sandra Auffarth won vandaag de CIC2* eventing Renswoude Horse Trials, voor haar landgenotes Ingrid Klimke en Leonie Kuhlmann. Met Daytona Beach 8 (v. Duke of Hearts XX) kwam Auffarth tot een snelle tijd van 6,38 min. in de cross. Opgeteld bij haar vierde plaats in de dressuur en de tweede plek bij het springen, was het een prachtige wedstrijd voor haar.