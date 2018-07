Australië met drie routiniers en nieuwkomer naar Tryon

Met Kristy Oatley op Du Soleil, Mary Hanna op Boogie Woogie en Brett Parbery op DP Weltmieser heeft Australië drie teamleden die al de nodige internationale ervaring hebben. Hanna nam al vijf maal deel aan de Olympische Spelen, Oatley vier keer en regerend Australisch kampioen Parbery nam in 2010 deel aan de Wereldruiterspelen in Kentucky.

Sprakeloos

Dressage News bericht dat het vierde teamlid, de 29-jarige Alexis Hellyer, zelfs nog nooit wedstrijden buiten Australië reed. Hij won eerder vandaag de Grand Prix in Brisbane en was sprakeloos. “Het is ongelofelijk dat een droom en doel echt uitkomen met slechts 29 jaar. Flo is een jong paard en werkt graag. Hij is onwijs getalenteerd en we zijn onder de indruk al zover te zijn gekomen!”

Bron: Dressage News