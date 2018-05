Balou Star weer terug bij Millie Allen

Eind 2014 kwam Balou Star uit de stallen van Hans Dieter Dreher naar Millie Allen waarmee het succesverhaal van het paar begon. De Britse was zeer succesvol met de slechts 1,60m grote hengst. Ze reed drie EK’s, bij de junioren in 2015 werd ze derde en daarna twee keer bij de Young Riders met als hoogte punt team goud vorig jaar in Samorin. Daarnaast won Allen de Grand Prix des Talents du Saut Hermes in Parijs en de U25 Grand Prix in Liverpool.

‘Absoluut verkeerde beslissing’

In januari was de transfer van de Oldenburger hengst naar Pius Schwizer. Kennelijk ging het niet volgens verwachting en eigenaar Udo Oppermann haalde hem terug. Oppermann: “We hebben spijt van de transfer naar een Zwitserse Nations Cup ruiter. Het was een absoluut verkeerde beslissing en daarom hebben we met onmiddellijke ingang de samenwerking beëindigd.”

Balou Star terug in Engeland

Oppermann vervolgt op Facebook: “We bieden onze excuses aan voor eventuele ongemakken en irritaties die deze uitstap naar Zwitserland heeft veroorzaakt, voor zowel Millie Allen en haar familie, als voor de Britse hippische sportbond en hun officials.” Oppermann is blij dat de hengst weer terug is in de stallen van Millie Allen.

