Bart Bles sluit dag af met winst in Tubbergen

De overwinning in de laatste rubriek van de vrijdag op Jumping Schröder Tubbergen was een prooi voor Bart Bles met Pandora (v. Perigueux). Eerder op de dag pakte Frank Schuttert al de zege in de hoofdrubriek van de dag over 1,50m en in het 1,30m-parcours was het Marieke Houtman, die de overwinning opeiste.