Bart Bles sluit weekend CSI Samorin goed af

Het was pas de tweede 1,60m Grote Prijs voor Bart en Gran Canyon van HD, en toch sprong deze combinatie een goede foutloze ronde. 11 deelnemers bereikten uiteindelijk de barrage, waaronder onze landgenoot. Daarin moest hij twee fouten incasseren en bereikte daarmee de achtste plaats. De winst in deze proef ging met Enrique Gonzalez en zijn Chacna (v. Chacco Blue) mee naar Mexico.

Mooie Nederlandse resultaten

De rest van het weekend boekten de Nederlanders in Samorin ook mooie resultaten. Bles pakte in de 4* 1,40/1,45 rubriek op vrijdag een mooie vierde plaats met zijn negenjarige Colman merrie Evabellie W. Ook Anouk de Ruijter boekte een goed resultaat door in de jonge paarden rubriek op 1,40 niveau vrijdag een achtste plek met haar zevenjarige Barnadown Ricky (v. Onbekend) te pakken. Op zondag werd Bart Bles ook nog achtste in de 2* Grote Prijs met de tienjarige Perigueux nakomeling Pandora, een fout in de barrage bracht de ruiter uit Babberich van de tweede naar de achtste plaats.

Bekijk hier alle uitslagen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl