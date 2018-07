Bart Bles snelt naar zege in 1,45m Samorin

Bles startte al vroeg in het kleine deelnemers veld van de 1,45m Twee Fasen-proef. Met de twaalfjarige zoon uit de beroemde Grand Prix-merrie Candy van Pieter Devos klokte de ruiter uit Babberich na een foutloze rit 26,65 seconden. Geen enkele ruiter kwam daar meer in de buurt.

Zoon Carambole

Bronislav Chudyba stuurde de achtjarige Frederiks naar het tweede geld. De zoon van Carambole werd in 2015 via de Sale of the Rising Stars voor 125.000 naar Tina Pol in Zwitserland verkocht, de Slowaak Chudyba nam plaats in het zadel.

AES-hengst Dakar TN

Op weer ruim een seconde volgde Moh’d Shafi M. Al Remeithi met Belcanto Z (v. Berlin) en de Rus Egor Shchibrik zat daar weer een tiende achter met de AES goedgekeurde hengst Dakar (v. Nabab de Reve). Vorig jaar was de KWPN’er nog te zien onder Ruben Romp.

Bron Paardenkrant-Horses.nl