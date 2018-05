Bart Bles wint GP Wierden met Comino: ‘Te danken aan zijn grote galop’

Parcoursbouwer Jos Brinkman zag liever een paar ruiters minder in de barrage om de Roelofsen Horse Trucks Prijs, maar had weinig meer tegen het springgeweld in de slotproef in te brengen. “Tegenwoordig zie je wel vaker vijftien tot twintig nullers in een tweesterren Grote Prijs”, weet Bart Bles. “Er zijn een hoop goede ruiters met heel goede paarden. Hier ook. Wat een goed deelnemersveld, maar wat wil je met drie rankingproeven en 94.000 prijzengeld in totaal. Dat zie je niet vaak op een tweesterren concours!”

Hoofdnummer

Bles stak zaterdagmiddag 8.250 euro in zijn zak. Het scheelde weinig of Wout-Jan van der Schans had na zijn CSI1* Grote Prijs eerder op de dag met Enzo DH (v. Indoctro), ook dit hoofdnummer gewonnen. De tijd was sneller, maar Capetown (v. Oklund) maakte een fout. Dat gold ook voor de nog snellere Daan van Geel op Djam (v. Canturano), die zevende werd. Achter Van der Schans finishte Jeroen Dubbeldam als negende op Roelofsen Horse Trucks Eldorado S (v. Diarado).

Grote galop

De Duitser Hartwig Rohde en de Amerikaan Michael Hughes lagen in pole position, maar daar stak Bles een stokje voor met de imponerende Holsteiner hengst.”Te danken aan zijn grote galop, want ja, ik denk ook wel dat ik op het langzaamste paard van allemaal zit. Ik kon een galopsprong weglaten naar de laatste hindernis. Dit paard heeft gewoon heel veel geleerd tijdens vier weken concours rijden in Arezzo. Daar heeft hij zich wat aangepast, geleerd om sneller te lopen. Nu kan ik met stille hand galopperen en denkt hij zelf mee. Als ze dat niet doen, kun je geen kant op of je moet voor een nulrondje gaan en dan word je tiende. Dat is ook geen optie”, vertelt Bles, die in april nog vijfde werd op het NK springen op 1.60m niveau.

Geen streven, geen overwinning

Bart Bles reed jaren internationaal voor De Havikerwaard en mag nu dromen van meer dankzij sponsor SF Equestrian, waarvoor hij rijdt. “Als ze zo blijven springen, dan verspits je je op meer. Een keer een vier- of vijfsterren concours rijden of een keer in een landenwedstrijd. Dat streven natuurlijk meer ruiters, maar ik zeg altijd: ‘geen streven, geen overwinning.”

Dutch Youngster Festival

Het Dutch Youngster Festival, het enige jeugdconcours in Nederland met landenwedstrijden, wordt van 30 mei toe en met 2 juni in Wierden georganiseerd. “Het is één van de laatste wedstrijden voor het EK. Dan worden de ruiters met hun paarden en pony’s nog één keer aan de tand gevoeld”, vertelt wedstrijdleider en parcoursbouwer Marinus Vos uit Wierden. De bondscoaches noteren al hun bevindingen en presenteren kort na ‘DYF’ hun teams voor hét kampioenschap van het jaar.”

Bron: Persbericht Wendy Scholten