Bart van der Maat stuurt Quibery naar zege youngster tour

Van der Maat was in het tweefasenspringen net wat sneller (31,76) dan Constant van Paesschen (32,49) met Quido van de Helle (v. Quadros) en Jan-Phillip Weichert (33,50) met Cobalou (v. Comme il faut). In de finale van de youngster tour voor achtjarigen was de zege voor MHS Attraction (v. Numero Uno), die met Sergio Alvarez Moya ook al een serieuze hap uit het prijzengeld van de voorjaarstour in Oliva pakte. Zo won ISH-gefokte merrie daar eind april de 2* Grote Prijs (7.500 euro), en pakte ze in de week daarvoor 1.729 euro en 4.940 euro.

In Hamburg lieten MHS Attraction en Moya, Cornwell (v. Cornado) van Marion Jauss (de zus van Madeleine Winter-Schulze) met Christian Ahlmann achter zich.

Uitslag 7-jarigen

Uitslag 8-jarigen



Bron: Paardenkrant-Horses.nl