Bart van der Maat stuurt Quibery opnieuw naar Holsteiner titel

Van der Maat, sinds augustus 2016 stalruiter bij Rolf Göran Bengtsson, heeft via Bengtsson beschikking gekregen over een aantal hengsten van het Holsteiner Verband. Vooral met Quibery boert hij goed: eerder dit jaar won het duo al de youngster tour op de Hamburger Spring- und Dressurderby en vorig jaar op de Bundeschampionate was er een zege in de tweede kwalificatie. Dit jaar bleef Quibery de merries Dakota (v. Cormint) met Jaqueline Reese en Chianti (v. Cachas) met Kristin Kirchner voor.

Uitslag 7-jarigen

Keuringskampioen Unlimited wint bij vierjarigen

Ook bij de vierjarigen een kampioen voor het Holsteiner Verband. Daar was de zege voor de Holsteiner kampioenshengst 2016, Unlimited (Uriko x Casall) met Pashalis Ballas in het zadel. De vierjarige hengst kreeg van de jury een 8,5. Een 8,4 en de tweede plaats was voor de hengst Catdaddy (Cascadello x Quidam de Revel) met Thomas Kleis in het zadel en op drie opnieuw een zoon van de Nederlands gefokte Uriko: Uston (mv. Clarimo ASK) kreeg met Takashi Haase een 8,3. Op plaats 4 Dubbeldam, niet Jeroen, maar een naar de Nederlandse ruiter vernoemde hengst van Diamant de Semilly.

Uitslag 4-jarigen

Alle uitslagen van de Holsteiner paardendagen

Quibery met Bart van der Maat



Unlimited met Pashalis Ballas



Bron: Paardenkrant-Horses.nl