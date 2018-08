Zo’n tien jaar geleden reed Bart Veeze voor de eerste keer op de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden. Hij heeft er even op moeten wachten, maar nu is hij weer terug met een knal. Zijn beide paarden stuurde hij in één keer naar de finale. Na dat hij de eerste vijf paarden in de kwalificatieproef voor vijfjarigen had bekeken, keerde hij snel terug naar de vrachtwagen. “Die eerste proeven waren echt heel goed. Dat begon al met Emmelie die een super proef neerzette en daarna kwamen er nog een paar. Als ik nog was blijven zitten, was ik alleen maar zenuwachtiger geworden.”

Imagine

Met de merrie Imagine (Dream Boy x Jackson), de reservekampioen van de Pavo Cup vorig jaar, kwam Veeze als eerste binnen. Het werd een 8,62 gemiddeld, uiteindelijk goed voor de 8ste plaats. “Ik had haar misschien een tikje te lang losgereden. Bij haar is dat wat lastiger inschatten. Als ze te fris is loop je zo tegen een storing aan, maar nu was het net te lang. Dat doen we dus morgen iets korter.”

‘Dit is wel goed geloof ik’

Met de KWPN goedgekeurde Imposantos (Wynton x Krack C) kwam Veeze nog hoger uit: een 8,7 gemiddeld. “In die proef dacht ik: dit is wel goed geloof ik. Dat kon ik bij Imagine lastiger inschatten. Voor de finale kan hij misschien nog net iets losser en vandaag bij het trainen was hij dat ook al. Verder kan hij in middengalop misschien nog iets meer ruimte pakken, maar ik geloof niet dat ik dat in een dag kan veranderen. Daarvoor moet hij sterker worden, dat heeft nog iets meer tijd nodig.”

Investeringen uitbetaald

Veeze is vooral blij voor zijn sponsor Theo Driessen, die zijn investeringen al relatief snel uitbetaald krijgt. “Voor Theo vind ik het supergaaf. Investeerders in de paardensport kunnen lang niet altijd direct oogsten. Bij Theo is het wel zo. Imagine en Imposantos zijn als vijfjarigen de oudste paarden van Theo en daarmee plukt hij al snel de vruchten van zijn investeringen. Hij was supertevreden en dan is het voor mij ook goed.”

Bron: Paardenkrant-Horses.nln